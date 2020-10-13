Bilecik pazarında 'Ejder' meyvesi

Bilecik'te pazar tezgâhlarında kilosu 50 liraya satılan ejder meyvesi, satışı az olsa da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarda 50 TL'ye satılan Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen ejder meyvesine ilgi görüyor. Satıcı Onur Kuzu, ejder meyvesinden müşterinin memnun olduğunu, ama çok yoğun bir talep olmadığını anlatarak, "Ejder Meyvesi, pitaya, dragon fruit, kaktüs meyvesi ve çilek armudu olarak da adlandırılıyor. Bu meyvenin kilosu pahalı olmasından dolayı fazla satılmıyor, ama insanların meyveye ilgisi büyük. Tezgahlarda gelip inceleyerek, meyve hakkında bilgi alıyorlar. Bu meyve C vitamini bağışıklığınızı artırmanınım yanı sıra, cildinizin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilecek kollajen üretimini de artırır. Sağlık yararları arasında kilo kaybına yardımcı olma, diyabeti kontrol etme, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme ve enerji seviyelerini artırma yeteneği bulunur. Ayrıca belirli kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir, bakteri ve mantarlara karşı savunabilir ve vücudun genel performansını artırabilir. Daha sayamadığım bayağı faydası var, internetten de araştırabilirsiniz" dedi.