Sosyal Destek Programı uygulamaları kapsamında Bilecik'in pilot il olarak seçildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Program sayesinde, ilimizde başarılı sporcuların yetişmesine tanıklık edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen lisanslı sporcular ile bakanlık arasındaki iletişimin ve yakın ilginin, aile ve toplum düzeyinde arttırılması ve güçlendirilmesini amaçlayan program uygulamaları üzerine Bilecik pilot il seçildi. Program kapsamında kentte lisanslı sporcular evlerinde ziyaret edilerek sporcuyu bütüncül bir sistemle aile içinde değerlendirme gerçekleştirilecek.

Sporcu, Sosyal Destek Programı kapsamındaki değerlendirmenin yanı sıra sporcu ailelerinin de sürece katılarak desteklenmesi ve sporcuların psikolojik iyi olma sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca hayata geçirilen Sosyal Destek Programı uygulamaları kapsamında pilot il olarak seçildik, bu husus ilimiz açısından önemli bir kazanım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın hem kültürel hem de sportif yönden gelişmelerini hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmiştik bu program sayesinde ise bu uygulamaların daha da başarılı olacağına inancım tam. Hem sportif hem de kültürel olarak gelişim sadece tek yönlü iletişim ile değil sporcu-antrenör, sporcu-aile ve antrenör-aile üçgeninde bütünleşik bir yaklaşım ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu program sayesinde inşallah sporcularımızın gelişimini yakından takip edeceğiz ve aileleri de bu sürece dahil ederek ilimizde başarılı sporcuların yetişmesine tanıklık edeceğiz. Programın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.