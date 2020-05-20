İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik semalarındaki havai fişeklerle gösterisi göz kamaştırdı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile gece aydınlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile gece aydınlandı.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izleyerek, o anı ölümsüzleştiren vatandaşlarla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi olarak bu anlamlı günün en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, "Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılı. Bu sebeple elimizden geldiği kadar coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Gün boyunca gezici otobüsümüzle bütün mahallelerimizi dolaşarak, günün anlam ve önemini belirten marşlar çalındı. Var olan koşullarda olabilecek en çok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhuriyetin müjdecisi 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarımıza sunabilmek için havai fişek gösterisi hazırladık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.