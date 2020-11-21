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Bilecik sessizliğe büründü

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Bilecik'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.


İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı. Bilecik'te alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar da kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

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