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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret

İl tanıtım gezileri organizasyonu kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Bozüyük Şehir Müzesi’ni ziyaret etti.

İl tanıtım gezileri organizasyonu kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Bozüyük Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler müzedeki görevlilerden sergilenen eserler ve Bozüyük'ün tarihi hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin ardından öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen görevlilere misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ettiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müze ziyaretlerinin 3 gün boyunca devam edeceği öğrenilirken toplamda 300 öğrencinin Bozüyük'ü ve müzeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

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