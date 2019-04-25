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Bilecik seyir halindeki tır devrildi; sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Mustafa Yıldırım idaresindeki 10 PT 603 plakalı tır, Gülümbe rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, 3 şeritli yolun 2 şeridi kazadan dolayı bir süre kapalı kaldı. Tek şeritten ilerleyen trafik tırın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.

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