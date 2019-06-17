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Bilecik SMMMO'nun kazanını Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi oldu

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23.

Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin kazananı 55 oy alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi oldu.


Bilecik SMMMO binasında yapılan 23. Olağan Genel Kurulu öncesin oda başkanlığı için 3 aday yarışırken, 146 üyeden 108'si sandığa gitti. 108 kullanılan oyun 4'ü geçersiz sayılırken, 55 oy alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi seçimin kazananı oldu. Mustafa Öztürk 45, Hasan Yıldız ise 4 oy aldı. Bu sonuçla 5 kişiden oluşan Bilecik SMMMO Yönetim Kuruluna Açıkgöz 3, Öztürk ise; 2 üyeyle girmiş oldu. Oda başkanı, hafta içi gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında 5 üyenin oylarıyla belirlenecek.

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