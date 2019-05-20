Bilecik sokakları GS'nin şampiyonluğu sonrası felç oldu

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray'ın sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Bilecik'te binlerce taraftarı sokaklara döktü.

Spor Toto Süper Lig 33'üncü hafta müsabakasında averajla ligin lideri Galatasaray ile lig ikincisi Medipol Başakşehir bitime 1 hafta kala Türk Telekom Stadyumu karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan 22'inci şampiyonluğu ilan ederken, maç sonunda merkez Teyfikbey Caddesi üzerindeki bankalar mevkiinde toplandılar. Toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi. Uzun araç kuyruklarını oluştuğu kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İlerleyen saatlere kadar süren kutlamalar olaysız son buldu.

Öte yandan geceye minik taraftar Aybars damga vururken, "Şampiyon" diye bağırması tüm taraftarının sevgisine neden oldu.