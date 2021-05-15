Beşiktaşlılar şampiyonluğu buruk kutladı.

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları büyükşehirlerde sokaklara dökülürken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Polis farklı 16 noktada uygulama yaparken, tüm araçlar sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Bilecik'te taraftarlar şampiyonluğu evlerinde kutladı.