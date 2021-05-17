Bilecik tam bir çilek merkezi olacak

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlüklerince yürütülen ''Çilek üretimini geliştirme'' projesi kapsamında İl Özel İdaresince yüzde 50 hibe destekli temin edilen 140 bin ''Albion yediveren çilek'' fidesinin toprakla buluştuğunu söyledi.

Vali Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genel meclisi üyeleri ile birlikte Pazaryerine bağlı Güde köyünde 2,5 dönümlük arazide çilek fidesi dikti. Bilecik'te üretilen aroması yüksek çileği Türkiye'ye tanıtmak istediklerini ifade eden İl Müdürü Yoldaş, "Amacımız, ormanları korumak, iyileştirmek, işletmek, orman köylülerini kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Buna yönelik olarak değişik alternatifleri gündeme getiriyoruz. Arzumuz hedefimiz şu ki, gurbette olan hemşerilerimizi köyleriyle olan bağlarını koparmamaları ve topraklarını değerlendirmeleridir. Son yıllarda köye geri dönüşler başladı. Bugün çilek fidesi dikeceğimiz üreticimiz de inşallah gurbette olan hemşerilerimize örnek olacak. Sezonun bereketli olmasını diliyorum'' dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da proje kapsamında Osmaneli ilçesine 11 dekara 54 bin, Pazaryeri ilçesinde 10.5 dekara 52 bin 500, Bozüyük ilçesine 4.5 dekara 23 bin 500, Yenipazar ilçesine ve merkeze 10 bin olmak üzere 14 bin fidenin İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibe desteğiyle temin edilen ''Albion yediveren çilek'' fidesinin dikiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.