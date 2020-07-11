İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 15 yeni atama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesine atanan ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olmak üzere 15 kişi sözleşmelerini imzaladı.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, atanan 15 kişiye görevlerinin hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde çalışmak üzere bakanlığımızca atanan ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olmak üzere 15 arkadaşımız ile sözleşmelerini imzaladık. İlimiz tarımına ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.