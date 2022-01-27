İhlas Haber Ajansı

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Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk hava koşullarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için sorumluluk sahaları içinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk hava koşullarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için sorumluluk sahaları içinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.


İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Muzaffer Sandal koordinesinde Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri sorumluluk sahalarında belirlenen alanlara yiyecek bıraktı. Beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına jandarma tarafından temin edilen mama ve yemler bırakılarak, soğuk kış günlerinde hayatta kalmalarına yardımcı olundu.

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