Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu

Bilecik'te geçtiğimiz eylül ayında 300 yatak kapasiteli 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı, acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla, diyaliz ünitesinde ise 21 yatak, hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girmişti. Hastane bahçesine yapılan otopark alanının yetersizliği 6 aydır vatandaşları adeta çileden çıkartıyor. Hastaneye gelen vatandaşlar 570 araçlık otoparka rağmen araçlarını park edecek yer bulamazken, kimi kaldırıma kimi de hastanenin yanında bulunan mezarlık alanına araçlarını park ediyor. Vatandaşlar yetkililerden bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyor.