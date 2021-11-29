Bilecik, Türkiye Seramik Şehirler Ağı kurucuları arasında yer aldı

Avrupa Seramik Şehirler Ağı öncülüğünde Türkiye'de kurulması planlanan Türkiye Seramik Şehirler Ağı'nda Bilecik kurucu üye oluyor.

Kütahya, Çanakkale, Avanos Belediyesi ve Bilecik Belediye başkanları ile Avrupa Seramik Şehirler Ağı Genel Sekreteri Guisseppe Olmeti ile bir araya gelerek, Türkiye Seramik Şehirler Birliği (ATrCC) kurulması yönünde görüşme gerçekleştirdi. Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in dışında Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş, Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özlem Eryiğit ve Avrupa Seramik Şehirler Ağı Genel Sekreteri Giuseppe Olmeti de katıldı.

Her şehrin kendi seramik kültürlerini tanıtmasıyla başlayan toplantıda, Başkan Semih Şahin, şehrin seramik/porselen hammaddelerine yakın olduğunu belirtirken, bu nedenle Bilecik'in birçok uluslararası porselen ve seramik fabrikasına ev sahipliği yaptığını önemle vurguladı.

Bilecik, Kütahya, Avanos ve Çanakkale şehirlerinin öncülüğünde kurulacak Türkiye Seramik Şehirler Ağı'nın kurulmasından oldukça mutluluk duyduğunu belirten Giuseppe Olmeti de katılımcıları tebrik etti.