Bilecik U14 Türkiye Şampiyonası 2018-2019 kura çekimi yapıldı

Bilecik'te oynanacak olan U14 Türkiye Şampiyonası 2018-2019 kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

Bilecik ASKF binasında gerçekleşen U14 Türkiye Şampiyonası kura çekimine Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İsmail Özdil ve kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, U14 Türkiye Şampiyonası'nda yer alan 6 takıma başarılar dileyerek, “Sizlerde takdir edersiniz ki son yıllarda gerçekten özellikle salon sporlarında ilimiz çok başarılı. Hep beraber çalışmazsak amatör spor batar. Sizlerin dürüstlüğü, sporu sevmenizle birlikte hep beraber bu gemiyi yürüteceğiz. U14 Ligi inşallah hayırlı uğurlu olur. Sakatsız, kazasız, belasız ve kavgasız. Tekrardan 2018-2019 spor sezonunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bilecik'in isminin her branşta duyulması bizleri gururlandırıyor”

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, Bilecik'in isminin her branşta duyulmasından duydukları memnuniyete değinerek, “Spor branşlarında Bilecik'in ismini duyuluyor. Hem reklam olarak, hem de sportif açıdan. Bilecik'in isminin duyulması hepimizi gururlandırıyor. Ben 2018-2019 spor sezonunun ilimize hayırlı ve olmasını diliyor, müsabakalara çıkacak takımlara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2018-2019 Bilecik U14 Türkiye Şampiyonası kura çekimleri gerçekleştirildi.

Öte yandan çekilen kura sonrası ilk gün Bilecik İstasyon Halı Sahası'nda saat 16.00'da Pendik Veli Baba Spor ile Tekirdağ Çorlu Fener Spor, Edirne Fatih Spor ve İstanbul Sekbanlar Spor'un karşı karşıya geleceği belirtildi.