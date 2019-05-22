Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak iller arasında

Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile yarın başlayacak şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alıyor.

U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri'de oynanacak. Bilecik'i temsil eden Bozüyük İdmanyurdu Spor, Kütahya'da, Bursa temsilcisi Bağlarbaşı Spor, Balıkesir Büyükşehir Belediye, Çanakkale temsilcisi Hastane Bayırı Spor, Manispor, Eskişehir temsilcisi D.S.İ Bentspor ile karşılaşacak.

Bilecik'e 6 takım geliyor

23-26 Mayıs tarihileri arasında Bilecik'in de ev sahipliği U14 Türkiye Şampiyonasında İstanbul temsilcileri Sekbanlar Spor, Damlaspor, Bursa temsilcileri TSE Arabayatağı Spor, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor, Edirne temsilcisi Fatih Spor ve Tekirdağ temsilcisi Çorlu Fener Spor mücadele edecek.