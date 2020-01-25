İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik UMKE timi deprem bölgesine hareket etti

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilden arama kurtarma ekipleri sevk edilirken Bilecik'ten de afet bölgesine destek ekip yola çıktı.


Akşam saat 20:55 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan bölgede 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonrası birçok ilden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı 5 kişiden bir tim Elazığ'a yola çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.