Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik vaka sayı en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de 23-29 Ekim tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu. 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 356,17 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Bilecik'te 16-22 Ekim tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 332,39 olarak görülmüştü.