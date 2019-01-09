Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün Bozüyük ziyareti

Bilecik Valiliğine atanan Bilal Şentürk ilçe ziyaretleri kapsamında Bozüyük'te iade-i ziyaretlerde bulundu.

Bozüyük'te ilk olarak Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret eden Vali Şentürk'ü burada Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Mustafa Topal, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurşen Özsoy karşıladı. Bir süre sohbet eden Vali Şentürk Kaymakam Yaman'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Ardından Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Şentürk Başkan Bakıcı ile birlikte Belediye Başkanlığına geçti. Vali Şentürk ilk belediye ziyaretinde hizmet binası girişinde başkan yardımcıları ve müdürler tarafından karşılanırken Başkan Bakıcı, Vali Şentürk'ü makamında ağırladı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk burada bir süre sohbet ederek Başkan Bakıcı'dan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı Vali Şentürk'e Kaymakamlığa ve Belediyeye yapmış olduğu ziyaretler nedeni ile teşekkür etti.