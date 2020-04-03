Bilecik Valisi Şentürk'ten ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına katkı çağrısı

Bilecik Vali Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' sloganıyla milli dayanışma kampanyasının başlatıldığını hatırlatarak, "Tamamen gönüllülük esasına göre 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' diyerek, iş insanlarımız, kamu personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever Bileciklilerin katkılarını bekliyoruz" dedi.

Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 salgınının ülkemizde ve ilimizde etkilerini en aza indirmeye yönelik çok sayıda tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Yürütülen bu mücadelede en önemli görev ve destek vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde tedbirlere uyması olacaktır.Türk milleti, her zaman ve her durumda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla kenetlenerek zoru başardığını, her zorluğun üstesinden geldiğini göstermiştir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, dayanışma günüdür. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır. Korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir imkanı bulamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, tamamen gönüllülük esasına göre 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' diyerek, iş insanlarımız, kamu personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Hayırsever Bileciklilerin katkılarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Vali Şentürk, kampanyaya ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' hesap numaralarına da bağışta bulunulabileceğini ayrıca KORONA yazarak 8119'a SMS göndererek de 10 TL bağış yapılabileceğini söyledi.