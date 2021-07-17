Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti

Osmaneli de Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokol üyeleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Vali Şentürk, Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ünal ilçeye vermiş olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı Vali Şentürk'e hediye takdiminde bulundu.

İlçe protokolün de yer aldığı ziyaretin ardından Osmaneli Belediyesi'ne geçen Vali Şentürk burada Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Şahin, Belediye faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan sohbetin ardından Başkan Şahin Vali Şentürk'e yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Vali Şentürk'e Bilecik ve Osmaneli'ye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Şahin, hediye takdiminde bulundu.