Bilecik ve ilçelerindeki yaya geçitleri yenileniyor

Bilecik Merkez ve ilçelerdeki yaya geçit çizgilerinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için yapılan ve belirginliğini kaybeden yaya çizgilerinin yenilendiğini söyleyen Vali Kızılkaya, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyardı.

Sosyal trafik ve yaya güvenliği için sürücüleri kurallara uymaya davet eden Vali Kızılkaya, “Trafikte kırmızı çizgimiz önce yaya güvenliği. Zaman içerisinde belirginliğini kaybeden ve silikleşen yaya geçidi çizgilerini yenilemek için Bilecik Merkez ve ilçelerinde seferberlik başlattık. Tüm sürücülerimizi trafik güvenliği için kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.