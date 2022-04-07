Bilecik yabancı turistleri ağırlıyor

Bilecik'e gelen yabancı öğrenciler Şeyh Edebali Türbesi ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Bilecik'in doğası, tabiat güzellikleri, tarihi değerleri, somut olmayan kültürel mirası ile her geçen gün turizm alanında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok turist, Şeyh Edebali Türbesi ve Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi başta olmak üzere tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezerek keşfediyor. Bu çerçevede, günübirlik turlar başta olmak üzere yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bilecik'e Yurtdışı Türkler Birliği tarafından organize edilen tur ile Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'dan gelen 200'e yakın öğrenci grubu Şeyh Edebali Türbesi ve tarihi yerleri ziyaret etti. Rehber Ömer Kaptan sunumuyla anlatılan tarihi ve kültürel değerler ziyaretçilere aktarıldı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Engin Beyce'nin karşıladığı grup Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklardan ayrılırken memnuniyetlerini dile getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yaptığı açıklamada, Ramazan ayında da inanç turizmi çerçevesinde bu yıl yoğunluğunun bir önceki yıllara nazaran artış göstereceği dile getirildi.