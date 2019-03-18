İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi'nde Kaligrafi Sanatı etkinliği

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde iki yıldan bu yana gerçekleştirilen "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında Kaligrafi Sanatı etkinliği düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde iki yıldan bu yana gerçekleştirilen "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında Kaligrafi Sanatı etkinliği düzenlendi.


Kaligrafi ustası İsmail Kısık tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yapılan çalışmalarını yakından izledi. Yaşayan Şehir Müzesi Görevlisi Yurdanur Kırlı, ‘'Yaşayan Şehir Müzemizde ikinci yıl etkinlikleri kapsamında bu kez kaligrafi sanatını çocuklarımızla buluşturduk. Amacımız her zaman olduğu gibi geleneklerimizi ve geçmişimizde olan güzellikleri tekrar gün yüzüne çıkarmak, hatırlamak ve çocuklarımıza göstermekti. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar ve müzeye gelen konuklarımız büyük bir keyif aldılar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.