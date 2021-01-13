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Bilecik yeni stadına kavuşuyor

Bilecik Edebali Stadı’nın yenilenmesi için hazırlanan projenin ihale sonuçlanırken, 2’inci aşama olan inşaat ihalesi Şubat ayı içinde yapılacağı öğrenildi.

Bilecik Edebali Stadı'nın yenilenmesi için hazırlanan projenin ihale sonuçlanırken, 2'inci aşama olan inşaat ihalesi Şubat ayı içinde yapılacağı öğrenildi.


Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'e yapılması planlanan yeni stadyum için geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen proje ihalesinin sonuçlandığını bildirdi. Önümüzdeki günlerde inşaat ihalesine çıkacak ihalenin ilimize hayırlı olmasını dileyen Yağcı, “Şehrimiz yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırım programına alınan ilimiz Edebali Stadı proje ihalesi geçtiğimiz Eylül ayında yapılarak bugün itibarıyla neticelenmiş olup alttan ısıtmalı olarak yatırımın ilk aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Şubat ayı içinde inşaat ihalesi yapılacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şehrimize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Öte yandan yeni stadyum mevcut stadın bulunduğu alana yapılırken, eski stada geçtiğimiz yıllarda çürük raporu verilmişti.

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