Bilecik Yeni Türkü konseriyle coştu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güzel Geceler' etkinliğine katılan Yeni Türkü grubu, verdiği konser ile sevenleriyle buluştu.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de düzenlenen etkinliğe katılarak, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu'na çiçek takdiminde bulunarak, grup üyelerine teşekkür etti. Başkan Şahin, konser sonrası konuşmasında, "Değerli sanatçımız ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir gece yaşattılar. Kültür ve sanat şehri Bilecik'te her şey, ben olduğum sürece çok güzel olmaya devam edecek'' dedi.

Sanatçı Derya Köroğlu ise Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür etti.