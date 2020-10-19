Bilecik yerli 'Boncuk Ayşe' fasulyesinde sona gelindi

Bilecik'te üretimi azaldığı için fiyatı artan taze fasulye pazarlarda vatandaştan pek de rağbet görmezken, bölgede "Boncuk Ayşe" olarak bilinen taze fasulyenin fiyatı 6 liraya kadar düştü.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her pazartesi günü kurulan pazar tezgahlarında bulunan taze fasulyelerin son günleri yaşanıyor. "Boncuk Ayşe" olarak bilinen taze fasulyenin son günlerinde fiyatı 10 TL'den 6 liraya kadar gelirken, vatandaşlar artık son zamanı olan fasulyeye ilgisi yoğun. Fasulye satıcısı Ali Osman Karasu, aşırı sıcakların bu sene fazla ürün alamadıklarını belirterek, "Bu sene mahsulde açan çiçekler sıcaklardan dolayı döküldüğü için bu yıl verim azdı. Bunlarda artık son mahsuller diyebiliriz. Geç oldu ama iyi oldu. Müşteriler tadından memnun. Bir alan bir daha almaya geliyor. Bu yıl Bilecik genelinde üretim az olduğundan 10 TL'den satışa çıkmıştı. Artık sonra gelindiği fiyatı düştü. Bunun içinde müşteriler memnun. Biz de talepten memnunuz" dedi.