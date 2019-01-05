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Bilecik, yürüme engelli minik Berivan için seferber oldu

Bilecik’te duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Berivan Ayağa Kalkmak İstiyor’ duyurusuna Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da destek verdi.

Bilecik'te duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Berivan Ayağa Kalkmak İstiyor' duyurusuna Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da destek verdi.


Başkan Can, eşi ile birlikte merkeze bağlı Başköy'de ikamet eden yürüme engelli Berivan Öner ve ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen sürpriz ziyaret dolayısıyla Berivan Öner ve ailesi büyük mutluluk yaşarken aile Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Nihat Can sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorluk yaşayan minik Berivan için başlatılan sosyal medyada başlatılan ‘Berivan Ayağa Kalkmak İstiyor' duyurusuna katkıda bulunduklarını söyledi. Duygulu anların yaşandığı ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Can, "Başköy'de ikamet eden Berivan Öner yavrumuzu evinde ziyaret ettik. Gözlerindeki umut ışığı, mutluluğu görülmeye değer. Allah yüzündeki tebessümü ve mutluluğu daim etsin. Bilecik Belediyesi olarak bu tür durumlarda elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya hazırız. Cenabı Allah yavrumuza acil şifalar nasip etsin, hayatını kolaylaştırsın” dedi.


Öte yandan Başkan Can ve eşi minik Berivan'ın yürümesini kolaylaştıracak yürüteç, ayakkabı ve çeşitli hediyeler teslim etti.

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