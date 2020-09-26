Bilecik'e 25 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılacak

Bilecik'te 25 bin metrekare alana yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı, valilik ve adliye binası, defterdarlık binası ve askeri alanları kapsayacak 25 bin metrekare alana yapılması planlanan Millet Bahçesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Kamu binalarının en kısa sürede girişimde bulunularak Millet Bahçesi çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanacağı öğrenildi.