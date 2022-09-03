Bilecik'e 76 doktor kadrosu tahsis edildi

Ferhat Damkacı, kente 69 pratisyen, 7 uzman hekim olmak üzere toplamda 76 doktor kadronun tahsis edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü çerçevesinde münhal kadrolar açıklandı. Buna göre Bilecik'e 7 uzman hekim olmak üzere 69 pratisyen ile toplamda 76 kadro tahsis edildi. Müjdeli haberi kamuoyu ile paylaşan İl Müdürü Dr. Damkacı, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü dahilinde münhal hekim kadroları açıklanmıştır. Bilecik'imize 7'i uzman hekim olmak üzere 69 pratisyen ile toplamda 76 kadro tahsis edilmiştir. En kısa sürede atamaları yapılacak inşallah. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sağlık kadromuzu güçlendirmeye durmadan devam edeceğiz” dedi.