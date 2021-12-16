Bilecik'e çiftçiler için önemli olan toprak analiz laboratuvarı kuruluyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere müjdeli haber vererek, "İhtiyaç duyulan toprak analiz laboratuvarının en yakın zamanda çiftçilerin hizmetine sunulması kararını aldık" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşme sonrası çiftçilere müjde veren İl Müdürü Yoldaş, "Toplantıda, Bilecik'te ihtiyaç duyduğumuz toprak analiz laboratuvarının en yakın zamanda çiftçilerin hizmetine sunulması kararını aldık. Toprak analizi, bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyan bilimsel bir yöntemdir. Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilinir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir. Toprak örneği alınmadan önce incelenecek tarla gezilerek kabaca toprak ve arazi özellikleri belirlenmelidir. Çünkü toprak yapısı değişkendir ve aynı alan içinde bile farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, örneğin alınacağı yer; renk (organik madde ve demir bileşiklerinden ileri gelen koyu veya açık renk), meyil ve yükseklik, bünye (kumlu, tınlı, killi), derinlik (derin, orta veya sığ), topoğrafya, verimlilik, drenaj, kirlilik veya diğer problemlerin belirtileri, bitki örtüsü, arazinin jeolojik yapısı, taşlılık ve toprak ana materyalinin türü, yetiştirilen bitki örtüsünün gelişme durumu gibi özellikler yönünden benzer olmalıdır. Bu özellikler bakımından ciddi farklılıklar varsa tarla bölümlere ayrılmalı ve birden fazla örnekleme yapılmalıdır. Farklı olan yerlerden tek bir örnekleme yapılması doğru olmadığı gibi analiz sonuçları da araziyi temsil etmeyecektir. Bu bağlamda yapılacak gübre tavsiyeleri veya alınacak diğer kültürel önlemler gerçeğe uymaz ve yanlış uygulamalara yol açabilir" dedi.

Öte yandan, Dekan Prof. Dr., ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Yoldaş'a teşekkür etti.