Bilecik'e hekim, eczacı ve diş tabibi atandı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın yaptığı açıklamada, “2022 yılı 3'üncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile ilimiz merkez ve ilçelerde görev yapmak üzere 6 uzman hekim, 4 eczacı, 3 diş tabibi ataması yapılmıştır. Atanan personellerimiz en kısa sürede ilimizde göreve başlayacak olup, atamaların gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e teşekkür ederiz. Bilecik'imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.