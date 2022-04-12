İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan ve hava sıcaklığının ani düşüşüne sebep olan yağmur, bazı bölgelerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve hava sıcaklığının ani düşüşüne sebep olan yağmur, bazı bölgelerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı bin 123 rakımlı Dodurga Beldesinde yaşayanlar bu sabah lapa lapa kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışla birlikte belde beyaza büründü. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Dodurgalılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Öte yandan meteorolojiye göre belde de gündüz hava sıcaklığı 4, gece ise eksi 4 olacağı bildirildi.

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