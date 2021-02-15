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Bilecik'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı şehri etkisi altına alırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçtiği görüldü.


Bilecik'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezinde kepçe yardımı toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınırken, kar nedeni ile vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk geçti. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşların herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşması engellendi.

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