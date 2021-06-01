Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen ‘Söz gençlerde' temalı Yapay Zeka ve Nano Teknolojileri Fen Liseleri IV. Ulusal Öğrenci Kongresine katılım sağladı.

Kongrede büyük başarı elde eden Fen Lisesi öğrencileri Bilecik'i temsil etmeye hak kazandılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, elde edilen başarıdan dolayı okul idaresi ve öğrencileri tebrik etti. Demir, yaptığı açıklamada “Nano teknolojileri alanında 14-17 Haziran tarihlerinde kongrede bildiri sunacak olan Fen Lisesi öğrencilerimiz Aslı Beren Batan, Erva Özyetkin ve Danışman Kimya Öğretmenimiz Neslihan Batan'ı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.