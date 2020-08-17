Bilecik'i üzen ölüm haberi

Bilecik'in ünlü iş ve siyaset insanlarından Davut Aynur (92) hayatını kaybetti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Demokrat Parti eski Bilecik İl Başkanlığı görevi yapan, kenttin önemli iş insanı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakkı Aynur'un babası Davut Aynur (92) hayata gözlerini kapadı. Bilecik iş hayatında önemli bir yere sahip, maden sektörünün tecrübeli isimlerinden olan Aynur'un cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben TOKİ Kuruluş Cami'nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek.