Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapılırken, Bilecik'in 13'üncü mahallesi Aşağıköy oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Pazartesi günü ilgili komisyonda görüşülmek üzere sevk edilen Aşağıköy'ün mahalle olması konusu görüşüldü. Toplantıda, 5393 sayılı belediye kanununun 8'inci maddesi gereği belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Aşağıköy'ün mahalle olması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

‘'Yeni mahallemiz için güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum''

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı alınan karar sonrasında mecliste misafir olarak bulunan Aşağıköy Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinlerini tebrik etti. Başkan V. Subaşı, Aşağıköy Mahallesi için güzel hizmetler yapacaklarına olan inancını belirtirken, meclisteki parti sözcüleri de verilen kararın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz ay mahalle statüsüne alınması için referandum yapılan köyde Merkez İlçe Seçim Kurulunca kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'ü ‘Evet', 92'si' ‘Hayır' oyu kullanmıştı.