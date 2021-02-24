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Bilecik'in acı günü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti’nin ilk mescidi olarak bilinen Kuyulu Mescid’de 15 yıl görev yapan emekli imam Şahin Mülayim, hayatını kaybetti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin ilk mescidi olarak bilinen Kuyulu Mescid'de 15 yıl görev yapan emekli imam Şahin Mülayim, hayatını kaybetti.


Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te yaptırdığı ve içinde kuyu bulunduğu için 'Kuyulu Mescit' olarak bilinen Ertuğrul Gazi Mescidi'nin imamı ve rehberi, ecdadın mirasını tanıtmada ve sahiplenmede büyük emekleri olan Mülayim için Söğüt Çelebi Mehmet Camiinde cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 3 yıldır tedavi gören ve hayatını kaybeden Mülayim'in cenaze namazına yakınları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve vatandaşlar katıldı.


Vali Şentürk, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen Mülayim'in ailesine ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

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