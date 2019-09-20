Bilecik'in altyapı sorunları ve çözümleri ele alındı

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Dumansızoğlu, Özgür Algın ilgili birim müdürleri, muhtarlar, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehirdeki kanalizasyon sorununa ilişkin açıklamada bulunarak “Yaptığımız incelemelerde, kanalizasyon sisteminin ekonomik ömrünü tamamladığı, hatların çaplarının yetersiz durumda olduğunu tespit ettik. Bazı bölgelerde çatı ve yüzey yağmur suları kanalizasyon sistemine bağlanmış olması, aşırı yağışlarda pis su taşkınlarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Şehrimizin pis ve atık sularının büyük bölümü vadi ve dere yataklarına deşarj edilmektedir. Bilecik'in tüm kanalizasyon sistemini yenilemek için 12 Temmuz 2019 tarihinde İller Bankası Dış Kredilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı ile görüşerek, Dünya Bankası kredisine başvurumuzu yaptık. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca 29 Ağustos 2019 tarihinde İl Bank Genel Müdürü ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak 12 Eylül 2019 tarihinde de sürecin takibi için Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürü ile toplantılar gerçekleştirdik. Kredinin alınabilmesi durumunda şehrimizin kanalizasyon sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Bunlara ilişkin başvurularımızın bir ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Mahallelerimizdeki deşarj noktalarında düzenleme çalışmamız olacak”

Mahallelerdeki deşarj noktaları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "4 ana deşarj noktasının dışında 3 farklı noktadan da pis su vadilere verildi. Bu hem görsel kirlilik hem de çevre kirliliğine yol açıyor. Kanalizasyon projesinin tamamı uygulanabildiği taktirde vadi ve dere yataklarına deşarj edilen tüm pis su sorunu ortadan kalkmış olacak. Dünya Bankası kredisi temin edilemese bile, bölgesel çözümlerle vadilere deşarj edilen pis su en aza indirilecek” ifadelerini kullandı.

“Biyolojik arıtma tesislerindeki yapısal sorunlara ilişkin çalışmalarımız sürüyor”

Açıklamasında biyolojik arıtma tesislerindeki yapısal sorunlara dikkat çeken Başkan Şahin, buna ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Yapısal hasardan dolayı tesis ne yazık ki çalışmıyor. İller Bankası, onarım ihalesine hazırlanıyor. İller Bankası tarafından yaptırılıp Belediyemizce teslim alınmış olan ve Bilecik ilimizin tüm pis suyunu arıtacak olan tesis şu an atıl durumdadır. Tesiste yapısal hasarlar oluşmuş ve çalışamaz duruma düşmüştür. İller Bankasının sorumlu olduğu bu durumun giderilmesi için onarım ihalesi beklenmektedir. Onarım ihalesiyle ilgilenen firmalar arıtma tesisimizi gezip görmüşlerdir. İhale süreci devam etmektedir. Bu konuyu da yakından takip ediyor ve çözümü için arayışlarımız devam ediyor. Ayrıca buradan kalan borçları ödemeye devam ediyoruz. İller Bankası ile gerekli görüşmeleri yaptık ve tesisin tam anlamıyla tamamlanması ve kullanıma açılması ile ilgili olarak gerekli bütçenin, hibe programı ile kendilerinden karşılanmasını talep ettik” ifadelerine yer verdi.

“Yağmur suyu drenaj hatları hatalı, yetersiz ve verimsizdir”

Yağmur suyu drenaj hatları hakkında da bilgi veren Şahin, bunların hatalı, yetersiz ve verimsiz olduğunu vurguladı. Başkan Şahin, "İlimizin yağmur suyu drenaj hattı master planı çalışmaları tamamlanmış olup havza planına göre taşkın riski ve öncelikli planlanan ana yağmur suyu hatları belirlenmiştir. Bilecik'in tamamının yağmur suyu drenaj uygulama projesinin yapılabilmesi için mevcut altyapı sistemlerinin, yolların, yürüme yollarının bina girişlerinin kısaca tüm yatay ve düşey noktasal, çizgisel, alansal objelerin ölçümünün yapılması gerekmektedir. Bunun için en hızlı yöntem olan havadan fotoğraflama-hava lidar taraması ve yerden mobil lidar taraması yöntemi ile ilimizin gelecekte de her türlü projelendirme çalışmalarında kullanabilecek olan koordinatlı, güncel fotoğraflı sayısal haritası ve görsel verisinin olacağı çalışma yapılacak. Bu işin teknik şartnamesi hazırlanmaktadır. Sonrasında Harita Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak bu çalışmalar tamamlanacaktır. Bu arada yağışlarda hepimizin bildiği gibi şehrimizde 5 ayrı çanak bölgede taşkınlar oluşmuştur. Bu su toplanma bölgelerinde mevcut altyapıların ve yolların ölçüm çalışmalarına 11 Temmuz tarihi itibariyle başlanmış olup ölçüm çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgelerdeki yağmur suyu, drenaj uygulama projemiz son aşamaya gelmiştir. Projenin uygulanacağı tüm sokaklar gezilerek gerekli ve zorunlu görünen yerlerde proje revizyon çalışmaları yapılmaktadır. En önemli sorun olarak gördüğümüz bu konuya ilişkin, temmuz ayından bu yana çalışmalara başladık ve önümüzdeki yıl yağışların çokça olduğu dönemde Bilecik'e sel ve su baskınları yaşatmayacağız” şeklinde konuştu.

“Mevcut altyapı sistemlerine ilişkin sayısal haritalar hiç yapılmamış”

Mevcut altyapı sistemlerine ilişkin sayısal haritaların olmadığı ve buna ilişkin çalışmanın yapılmadığını öne süren Başkan Şahin, “Mevcut sistemlere ait sayısal haritalar yok. Ne yazık ki daha önce de hiç yapılmamış. Bu durum yeni yapılacak proje çalışmalarının yapılması için engel teşkil etmektedir. Mevcut altyapı sistemlerinin (kanalizasyon - yağmur suyu - içme suyu) ve yer üstü yapılarımızın (yollar-banketler-bina giriş, duvar-rögar kapakları) ölçümünün yapılarak sayısal halihazır haritalarının yapılması klasik yöntemle birkaç yıl alabilecek bir iştir. Biz bunu teknolojik bir çalışmayla daha önce bahsettiğim uçakla hava lidar taraması ve yerden araçla mobil lidar taraması yöntemiyle ve birkaç aylık çalışmayla halihazır sayısal haritalarını kullanıma hazır hale getirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“İçme suyu hatlarında hep masraflı ve geçici çözümler üretilmiş”

Şehirdeki içme suyu hatlarındaki sorunlar ve çözümler hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, içme suyu hatlarında şu ana kadar masraflı ve geçici çözümler yapıldığına dikkat çekerek, “Bahçelievler'e su taşıyan 450'lik hatta farklı konum ve zamanlarda çok sayıda patlak arızası yaşanmaktadır. Örnek verecek olursam, bugüne kadar bu hatlarda tamiratlar için kullanılan tamirat kelepçesi/manşon sayısı 140'a yakındır ve yaptırılan testler sonucunda kullanılan boruların hurda boru olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte günde ortalama 2 tane patlak arızası onarılmaktadır. Sözü edilen bu malzemeler de oldukça maliyetli ürünlerdir. Bunların dışında zaman, zaman Karasu ana hattında da arızalar meydana gelmekte ve şehrimiz her ne kadar susuz kalmasa da; olası bir arızanın uzun sürmesi su stokumuzu minimum seviyeye düşürme riski vardır. Ayrıca son iki aylık istatistik verilere göre şehir içme suyu şebekelerinde 120 adet arıza oluşmuş ve onarılmıştır. Çok sık arıza veren ve hurda borunun kullanıldığı hatların yenilenmesini önümüzdeki yılların programlarına koyduk. Hurda borudan yapılmış ana su hatları yenilenecektir. Bunun dışında içme suyu ile ilgili ilimizin sağlıklı su kapasitesini artırmak için yeni kaynak araştırması çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

“Altyapıya ilişkin 5 yıllık eylem programımızı hazırladık”

Başkan Şahin basın toplantısında ayrıca Bilecik Belediyesi 5 yıllık alt yapı programını hazırladıklarına değinerek “Yağmur suyu master planı raporunun hazırlanması tamamlandı ve yağmur suyu projesi için gerekli olan mevcut altyapı ve yol yüzey ölçümleri harita ekibi tarafından 2019 Temmuz ayı başından beri devam etmektedir. Yağmur suyu master planı raporunun hazırlanması tamamlanmıştır. Yağmur Suyu taşkınlarının yaşandığı öncelikli 5 bölgeye ilişkin uygulama projeleri tamamlanmak üzeredir. Bu bölgeler; Bahçelievler Mahallesi Kültür ve Kongre Merkezi önü, Hürriyet Mahallesi Kongre merkezi karşısı-kapalı pazar çevresi, Çınar büfe önü ve kent sitesi arasındaki bölge, Eski garaj - Hastane önü bölgesi ve Diş Hastanesi bölgesidir. 2019 ve 2020 yılı çalışma planımız kapsamında, kongre merkezi önü yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlanacaktır. Çınar Büfe bölgesi yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Şu ana kadar 2 bin tonluk asfalt tamiri gerçekleştirdik”

Son olarak Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt tamir ve yama çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, “Başta Gölpark'ımızın yolu olmak üzere ekiplerimiz onlarca noktada asfalt tamiri ve yama çalışmasını yürütüyor. Tabi ki de tamiratlarımız önceki dönemde yapıldığı gibi eksik ve yanlış şekliyle yapılmıyor. Hepsi teknik ve bilimsel yollarla yapılıyor. Bizlere önceki dönemden asfalt ile ilgili miras kalan şey, 7 milyon TL borç ve tonlarca asfalt tamiri oldu” dedi.