Bilecik'in "Bir Meçhul Öğretmen"i hayatını kaybetti

Tarık Akan'ın çektiği "Bir Meçhul Öğretmen" filminde hayatı anlatılan Mehmet Bayındır (91) hayatını kaybetti.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kurucu Başkanı aynı zamanda emekli öğretmen olan Mehmet Bayındır hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip merkez Yediler Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığına defnedilecek. Bilecikli Mehmet ve Ayşe Bayındır çifti, Köy Enstitüleri geleneğini yaşayan "Bir Meçhul Öğretmen"ler olarak, Tarık Akan'ın çektiği "Bir Meçhul Öğretmen" filminde hayatları anlatılmıştı.