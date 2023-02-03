Bilecik'in ‘Daenerys Targaryen'ine halktan tam destek

Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na Bilecik halkında tam destek geldi.

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik'e geldi. İmamoğlu'na Bilecik ve Bozüyük gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle Atatürk Parkı önündeki vatandaş seslenmesi sırasında üşüyerek üzerine manto giydi. Subaşı'nın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"2 dakikada harcadınız"

Twitter'dan eksi halini paylaşan Haluk Levent, "Nankörler Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış. Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız" ifadelerini kullandı.

"Unutmadan, winter ıs coming"

Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, winter ıs coming" ifadelerini kullandı.

Halk başkanın ünlülüğünden memnun

İHA muhabiri, Bilecik sokaklarında vatandaşların "İBB Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinden sonra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın Game of Thrones dizisindeki 'Targaryen' benzediği yönündeki yorumlar sosyal medya paylaşımları ve haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz. Bunun Bilecik'e katkısı olur mu nasıl olur?" sorusunu sordu. Vatandaşlar Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na sosyal medya 'Tt' olurken bir çok ulusal televizyon kanallarına davet edilmesinin Bilecik'in tanıtımı açısından iyi olduğunu söyledi. Vatandaşlar daha önceden Bilecik'in Urfa Birecik mi? yoksa Bursa'nın ilçesi mi? sorularıyla baş başa kaldıklarını bundan sonra Bilecik'i herkes tanıdığını söylediler.

"Kamuoyundaki tanınırlık beni mutlu etti bu ancak beni motive eder"

Konu hakkında iHA muhabirine açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Kamuoyundaki tanınırlık beni mutlu etti bu ancak beni motive eder. Elbette ben sorumluluklarımın farkındayım ilime hizmet etmek için buradayım. Bizler ilimizi daha güzel yerlere götürmek için çabalamaya devam edeceğiz. Özellikle mimar bir belediye başkanı olarak illime en güzel şekilde dokunmaya çalıştım bunu buradan herkese duyurmak isterim. Kadınlarımız ve çocuklarımız içinde çok güzel projelerimizin olduğunu buradan bir kez daha söylemek isterim. Biz ilimize katkı vermek için buradayız aynı zamanda Bilecik'in konumu gereği Bilecik'in çok yeşil olduğu birçok gölünün olduğunu Şeyh Edebali'nin yeri olduğunu buradan bütün vatandaşlarımıza duyurup buraya davet etmek isterim güzel ilimize. Çok güzel metropollere yakın güzel nadide ilimizde herkesi görmek ve şehrimizi tanıtmak için herkesi güzel ilimiz Bilecik'e bekliyoruz" dedi.