Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bircan mesajında, “Kurtuluş Savaşı'nda 3 kez işgal altında kalan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Siz orada sadece düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz' sözüne mazhar olan bu kadim topraklarda ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek canını ortaya koyan Şanlı Türk Ordusu ve Bilecik halkı; 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle istilacı Yunan ordusuna karşı son ve kapsamlı zaferi kazanarak; 4 Eylül 1922'de Söğüt ve Bozüyük, 5 Eylül de Pazaryeri ve 6 Eylül l922'de ise Bilecik'i Yunan işgalinden kurtarmıştır. Dönmeyi düşünmeyen elleri kınalı anaların kınalı kuzularının şanlı zaferi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ‘Geldikleri Gibi Gittiler'. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını seve seve ortaya koyan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.