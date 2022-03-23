Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Genç B Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Bilecik'in ev sahipliğinde düzenlenen, kentte bu yıl 4'üncü ulusal turnuva özelliğini taşıyan Okul Sporları Genç B Basketbol Müsabakaları tamamlandı. Daha önceki turnuvalarda kentte 562 sporcu ağırlanırken, bu turnuva ile ağırlanan sporcu sayısı 736'ya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021-2022 okul spor faaliyetleri kapsamında yayımladığı takvime göre Bilecik'in de yer aldığı 5 merkezde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Genç B Grup Müsabakaları tamamlandı. Kız ve erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalara toplamda 12 takım mücadele etti. Erkekler kategorisinde iki ayrı grupta 8 takım mücadele ederken kız kategorisinde 4 takım turu geçmek için mücadele verdi.

Birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yapan turnuvada erkekler kategorisinde İzmir Özel Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Başiskele Uğur Anadolu Lisesi ve Özel Bursa Uğur Anadolu Lisesi turu geçerek yarı final aşamasına katılmaya hak kazandı. Kızlar kategorisinde ise; Özel İzmit Uğur Anadolu Lisesi, Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi ve Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi turu geçerek yarı final bileti aldı.

Öte yandan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kentte düzenlenecek bir sonraki ulusal turnuvanın ise 8 Nisan'da başlayacak olan Okul Sporları Futbol Küçükler Grup Müsabakaları olduğu öğrenildi.