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Bilecik'in gururu oldu

Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, U-20 Atletizm Şampiyonasında 3’üncü olarak, Bilecik’in gururu oldu.

Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, U-20 Atletizm Şampiyonasında 3'üncü olarak, Bilecik'in gururu oldu.


İstanbul'da gerçekleştirilen U-20 Atletizm Şampiyonasında, üç adım atlamada 12.16'lık derecesi ile üçüncü olan başarılı sporcu Hayriye Nur Arı ve antrenörü Mert Moralı ilk tebrik geldi. Alınan başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyonada 12.16'lık derecesi ile üçüncü olan milli atlet Hayriye Nur Arı ve antrenörü Mert Moralı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

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