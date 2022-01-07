Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Bilecik'in İşgali' ve '1. İnönü Zaferi' konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, STK temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı. Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi katkılarıyla düzenlenen söyleşi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin tarafından verildi. Bilecik'in 6 Ocak 1921'de Yunalılar tarafından işgalinin 101'inci yılı anlatıldığı söyleşide 1. İnönü Zaferi hakkında bilgiler verildi.