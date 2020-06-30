Bilecik'in kapalı olan tek hamamı ihaleye çıkıyor

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ki yazıhane ve iş yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek. 09 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10:00'da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak olan ihalenin detayları için vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurarak, ihale şartnamesini 250 TL karşılığında alabileceklerdir" denildi.

Ahşap dükkanlar yeni sahiplerini bulacak

Açıklamanın devamında, "Gerçekleştirilecek ihale kapsamında değerlendirilmeye alınacak ahşap konstrüksiyon olarak inşa edilen Sultaneli Osmanlı Sokağı Ahşap Dükkanlar, Bilecik yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, yöresel lezzetler, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan ürünlerin satışını gerçekleştirmek şartıyla yeni sahiplerini bulacak. Söz konusu dükkanlarda, Bilecik temalı ürünler, tescilli kuru ürünler, yöresel içecekler, Bilecik temalı hediyelik, eşyaların satışı amaçlanmakta olup, 11 adet dükkan ihale edilecektir" denildi.

Osmanlı hamamı ihaleye çıkıyor

Açıklamada, "108 adet iş yeri ve dükkanın değerlendirileceği ihale kapsamında bir yılı aşkın süredir hizmet vermeyen Osmanlı Hamamı da 2886 Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ile ihale edilecek. Hürriyet Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde yer alan Osmanlı Hamamı, 10 yıllığına kiralanacak şekilde ihale edilecek" ifadelere yer verildi.

11 adet simit satış noktası ihaleye çıkacak

Bilecik Belediye tarafından yapılan açıklamada son olarak, "Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale kapsamında ayrıca 11 adet simit satış noktası da yeni sahipleri ile buluşacak. Şehrin kent estetiğine uygun alanlarda yer alacak simit arabaları için vatandaşlarımız ihale sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirerek, başvuruda bulunabilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, belirtilen dükkan ve iş yerleri ihalesi için detaylı bilgi, başvuru formu ve evraklar için Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabileceklerdir.İhaleye çıkacak olan 108 adet iş yeri ve adresleri ile ilgili ilan, Bilecik Belediyesi Kurumsal İnternet sayfasındaki Duyurular kısmında yer almaktadır" denildi.