Bilecik'in "Kültür Envanteri" hazırlanacak

Bilecik Valiliğince Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, dijital ortamda kayıt altına almak, elde edilen bilgilerin ulusal ve uluslararası alanlarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bilecik Valiliğince hazırlanacak kültür envanterine kaynak teşkil etmek üzere, her türlü bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanların toplanacağı kültür havuzu için (228) 212 1024 ''Whatsapp Kültür İhbar'' hattı kuruldu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'in kültürünün, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, doğal mirasın korunabilmesi için öncelikle ilimizin kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi, kendi tarih ve kültürünün iyi bilinmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaşam geleneklerimizi işleyen veya bilgisi olan Bileciklilerin çalışmalarını bizlerle paylaşması veya bağlantıya geçmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim. İlimizin turizm potansiyelini geliştirmek için etkin ve yenilikçi yöntemlerle ilimizi tanıtmak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tarihi çevre, gelenek, görenekler, halk inançları, halk sanatları, halk mutfağı, halk hekimliği, yöresel giyim kuşam, halk mimarisi, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, sözlü edebiyat gibi konularda her türlü bilgi, belge, fotoğraf, eşya gibi kaynaklar ile bu konularla ilgili bilgisine başvurulabilecek kaynak kişilerin (228) 212 1024 Whatsapp Kültür ihbar hattına veya Valiliğimize bilgi verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.