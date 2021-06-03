Bilecik'in tarım ve hayvancılık konuları ele alındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 'Bilecik Tarımını Bereketlendirecek Toplantı' telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, toplantıda ilin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerde ziraat odalarının rolünün görüşüldüğü belirtti. Beydemir, "Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, TEMA Bilecik İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ortak çalışması ile toplantıda ilimizdeki tarımsal faaliyetler, hayvancılık çalışmaları, sorunlar ve çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bilecik merkez ve ilçe ziraat odası başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı toplantıda ulusal ve bölgesel ölçekte sorun ve öneriler dile getirildi. Toplantıda ayrıca Bilecik tarımsal yapısının güçlendirilmesinde ziraat odalarının katkısının daha fazla olabilmesi için görüş ve öneriler değerlendirildi" dedi.