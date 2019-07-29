Bilecik'in tarımında stratejik hedefler belirlenecek

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda tarımda stratejik hedeflerin belirleneceği '3'üncü Tarım Şurası' istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tarımla uğraşan nüfusun orta yaş üzerine çıktığını ifade ederek, “Ziraat fakültesinden mezun olan çocuklarımızın doğrudan çiftçilik ve üretim yapmaları gerekir. Teknoloji ve makineleşme var. Birim alandan en yüksek verimi alma imkanı var. Gerek tohum cinsleriyle gerekse diğer tarımsal destek unsurlarıyla beraber ülkemizde ekim alanı artmıyor, fakat birim alandan elde edilen ürün miktarını arttırarak açığı kapatıyoruz ve nüfusumuz da artıyor. Anadolu topraklarında ürün çeşitliliği oldukça bol. Bilecik'te de alternatifimiz çok. Arazi toplulaştırmaları yapmak suretiyle, üretim işini profesyonelce yapanlara devletin desteğini yoğunlaştırmalıyız. Ciddi destekler var fakat bu desteklere rağmen ekonomik ölçek olmayınca arazinin bölünmesi nedeniyle yapılan faaliyetler de elde edilecek verim de istenilen seviyede olmuyor. O zaman, ektiğimiz ürünün bölgemize uygunluğunu, elde edilecek verimi en yüksek seviyeye çıkartabilecek kural ve yöntemlerin neler olduğunu öğrenmek, bu işle uğraşanlara öğretmek gerekiyor. Toprakla uğraşan, ekim yapan çiftçimizi arttırmamız gerekiyor. Buna teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“İlimiz bir sanayi şehri, sanayilerimiz var ve gelişiyor”

Bilecik'in bir sanayi şehri olduğunu belirten Şentürk, “Gurbetteki hemşerilerimizi toprağına bağlamak istiyoruz. Bütçesine katkı sağlayacak, sınırlı süreli bir faaliyet ile üretime katılmalarını istiyoruz. Bu vesileyle hem memleketlerine bağlansınlar hem de bütçelerine buradan bir katkı sağlamış olsunlar. İlimiz bir sanayi şehri, sanayilerimiz var ve gelişiyor. İkincisi de tarımsal arazimiz var. Bu kadar iyiyken bunu bırakamayız. O zaman ne yapacağız? Birim alanından maksimum verim alabileceğimiz, ekonomik değeri yüksek ürün çeşitlerine daha çok yoğunlaşacağız. Her köyün potansiyeli hangi üründe daha ağırlıklıysa üretim, imkan ve kabiliyeti onun üzerine yoğunlaştırmalıyız. Arazi toplulaştırmasıyla, yani imkanları birleştirerek daha az maliyetle, daha yüksek verim sağlayacak şekilde üretim modelleri ortaya koymak istiyoruz. Toprakla uğraşmak zahmetlidir ama bereketlidir. O bereketin verdiği manevi haz ve mutluluk ziyadesiyle fazladır” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise insan popülasyonunun artmasından dolayı üretimin arttırılması ve birim alandan yüksek verim alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, ''Tarımda, 25-30-40 yıllık yol haritasını belirleyecek startı verdik. Üreticilerimize ve çiftçilerimize tarımsal destekler, karşılıksız hibe şeklinde gerek hayvancılıkta, gerek orman alanlarının gelişmesinde, gerekse gıda üretiminde çeşitli desteklemeler yapılmaktadır. Bir taraftan da kırsal kalkınmanın gelişmesi için kırsal projelerinin geliştirilmesi ve kırsal alanda yaşamın kaliteli hale getirilmesi için çeşitli desteklemeler yapılmaktadır” dedi.

Öte yandan toplantı sonunda Vali Şentürk, Osmaneli ilçesinde üretimi yapılan karpuz, kavun ve şeftali ürünlerinin yer aldığı standı gezerek, Kaymakam Naif Yavuz'dan bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Hüseyin Tevfik Gültaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Zeki Mut, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabri Çakır katıldı.