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Bilecikli atlet 28 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

Bilecikli atlet Orçun Ünalan, İstanbul’da yapılan Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında 28 yıldır kırılamayan rekoru kırdı.

Bilecikli atlet Orçun Ünalan, İstanbul'da yapılan Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında 28 yıldır kırılamayan rekoru kırdı.


Vali Bilal Şentürk, İstanbul'da yapılan 60-100 metrede Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında atletizm dalında 6.01 ile 28 yıldır kırılamayan salon U18 Türkiye rekorunu kıran ve yine İstanbul'da Gençler Türkiye Şampiyonasında 60 metrede Türkiye Şampiyonu olan Orçun Ünalan'ı kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette, 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Ünalan'a başarılar dileyen Vali Şentürk, antrenör Mert Moralı ve sporcu Ünalan'ı ödüllendirdi.

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